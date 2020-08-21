На День Независимости в центре Киева временно запретят движение транспорта: схема

"Так, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств", - сообщили в КГГА.

В частности, отмечается, что движение будут ограничивать на таких улицах:

• улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади);

• Михайловская площадь;

• улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади);

• улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда);

• улица А. Тарасовой;

• улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской);

• улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской);

• Софийская площадь;

• Рыльский переулок;

• улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади);

• улица Десятинная.

Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины разработало специальный формат празднования Дня Независимости Украины со всем миром в онлайн-формате, организовав шестичасовой марафон.