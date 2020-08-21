На День Независимости в центре Киева временно запретят движение транспорта: схема
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Во время празднования 29-й годовщины Независимости Украины 23 и 24 апреля в центральной части Киева временно запретят движение транспорта, сообщили в КГГА, обнародовав схему перекрытия движения, передает УНН.
"Так, с 16:00 23 августа и до окончания празднования 24 августа в местах проведения мероприятий и на прилегающих улицах будет запрещено движение транспортных средств", - сообщили в КГГА.
В частности, отмечается, что движение будут ограничивать на таких улицах:
• улица Трехсвятительская (от улицы Костельной до Михайловской площади);
• Михайловская площадь;
• улица Михайловская (от Михайловского переулка до Михайловской площади);
• улица Малая Житомирская (от Михайловского переулка до Владимирского проезда);
• улица А. Тарасовой;
• улица Софиевская (от Михайловского переулка до улицы Владимирской);
• улица Владимирская (от улицы Ирининской до улицы Большой Житомирской);
• Софийская площадь;
• Рыльский переулок;
• улица Большая Житомирская (от улицы Владимирской до Михайловской площади);
• улица Десятинная.
Как сообщал УНН, Министерство иностранных дел Украины разработало специальный формат празднования Дня Независимости Украины со всем миром в онлайн-формате, организовав шестичасовой марафон.