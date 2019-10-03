На Буковині ще одне масове отруєння після весілля, госпіталізовано 13 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 жовтня. УНН. До інфекційного відділення Сторожинецької центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 13 осіб (з них 4 дитини), які 29 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані "Маріанна" в смт Красноїльськ Сторожинецького району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.
"3 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що до інфекційного відділення Сторожинецької центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 13 осіб (з них 4 дитини), які 29 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані "Маріанна" в смт Красноїльськ Сторожинецького району. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Чернівецькій області вже близько 90 осіб отруїлися внаслідок споживання страв в закладі громадського харчування, з них 28 – діти. Наразі у лікарні залишаються 28 людей. Про це УНН повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я України.
"86 осіб постраждало внаслідок споживання страв в закладі громадського харчування. 28 з них – діти. Станом на ранок 2 жовтня на стаціонарному лікуванні знаходиться 28 людей, в тому числі 6 дітей, з діагнозом "гострий гастроентероколіт", - йдеться в повідомленні.
Усі постраждалі 29 вересня вживали страви в ресторані "Оскар" селища Путила Чернівецької області.