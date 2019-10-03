На Буковині ще одне масове отруєння після весілля, госпіталізовано 13 осіб

$41.400.13
45.840.29
ukru
На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні
11:26 • 9532 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
10:35 • 16361 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
09:11 • 52023 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

07:48 • 43691 перегляди

Німеччина анонсувала додаткові системи ППО IRIS-T та ракети Patriot для України

Ексклюзив
11 квітня, 06:31 • 43441 перегляди

Скільки в Україні торік було виписано людей з хворобою Паркінсона та зафіксовано смертей

Ексклюзив
10 квітня, 15:28 • 255486 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність

Ексклюзив
10 квітня, 14:44 • 168142 перегляди

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Ексклюзив
10 квітня, 13:57 • 139796 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
10 квітня, 12:43 • 140911 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10 квітня, 10:15 • 152770 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
3м/с
36%
Популярнi новини

Держдеп США: Єдина тема переговорів з росією – припинення вогню в Україні

11 квітня, 03:25 • 51792 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 33602 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 50643 перегляди

"Рамштайн" стартував у Брюсселі: уже оголосили про нову коаліцію

08:05 • 48166 перегляди

У Луцькому ТЦК знайшли мертвим очільника ВЛК: що відомо

09:39 • 19570 перегляди
Публікації

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

09:11 • 51979 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 255456 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 206635 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 323354 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 342289 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марко Рубіо

Джон Хілі

Себастьєн Лекорню

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Китай

Реклама
УНН Lite

Розмови тільки про себе та колишніх: що найбільше дратує українців на початку стосунків - опитування

10:29 • 7200 перегляди

Чи багато заробляли в Давньому Римі: вражаючі цифри у перерахунку на долари

07:02 • 51208 перегляди

Каскадери почнуть отримувати "Оскари"

11 квітня, 05:36 • 34177 перегляди

Аеропорт Сінгапуру втринадцяте став кращим у світі за версією Skytrax

10 квітня, 14:56 • 67104 перегляди

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

10 квітня, 14:37 • 49260 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

The New York Times

MIM-104 Patriot

Шахед-136

БМ-27 «Ураган»

На Буковині ще одне масове отруєння після весілля, госпіталізовано 13 осіб

Київ • УНН

 • 7438 перегляди

КИЇВ. 3 жовтня. УНН. До інфекційного відділення Сторожинецької центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 13 осіб (з них 4 дитини), які 29 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані "Маріанна" в смт Красноїльськ Сторожинецького району. Про це повідомляє УНН з посиланням на ДСНС.

На Буковині ще одне масове отруєння після весілля, госпіталізовано 13 осіб

"3 жовтня до ДСНС надійшла інформація, що до інфекційного відділення Сторожинецької центральної районної лікарні з ознаками харчового отруєння госпіталізовано 13 осіб (з них 4 дитини), які 29 вересня вживали їжу під час святкування весілля в ресторані "Маріанна" в смт Красноїльськ Сторожинецького району. Проводиться комплекс протиепідемічних заходів", йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Чернівецькій області вже близько 90 осіб отруїлися внаслідок споживання страв в закладі громадського харчування, з них 28 – діти. Наразі у лікарні залишаються 28 людей. Про це УНН повідомили у пресслужбі Центру громадського здоров’я України.

"86 осіб постраждало внаслідок споживання страв в закладі громадського харчування. 28 з них – діти. Станом на ранок 2 жовтня на стаціонарному лікуванні знаходиться 28 людей, в тому числі 6 дітей, з діагнозом "гострий гастроентероколіт", - йдеться в повідомленні.

Усі постраждалі 29 вересня вживали страви в ресторані "Оскар" селища Путила Чернівецької області.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП
Brent
$63.28
Bitcoin
$82,124.60
S&P 500
$5,279.67
Tesla
$252.00
Газ TTF
$33.54
Золото
$3,231.30
Ethereum
$1,558.08