На Буковине еще одно массовое отравление после свадьбы, госпитализированы 13 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. В инфекционное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 13 человек (из них 4 ребенка), которые 29 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане "Марианна" в пгт Красноильск Сторожинецкого района. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГСЧС.
"3 октября в ГСЧС поступила информация, что в инфекционное отделение Сторожинецкой центральной районной больницы с признаками пищевого отравления госпитализированы 13 человек (из них 4 ребенка), которые 29 сентября употребляли пищу во время празднования свадьбы в ресторане" Марианна "в пгт Красноильск Сторожинецкого района. Проводится комплекс противоэпидемических мероприятий", говорится в сообщении.
Напомним, в Черновицкой области уже около 90 человек отравились в результате потребления блюд в заведении общественного питания, из них 28 - дети. Сейчас в больнице остаются 28 человек. Об этом УНН сообщили в пресс-службе Центра общественного здоровья Украины.
"86 человек пострадали в результате потребления блюд в заведении общественного питания. 28 из них - дети. По состоянию на утро 2 октября на стационарном лечении находится 28 человек, в том числе 6 детей, с диагнозом" острый гастроэнтероколит", - говорится в сообщении.
Все пострадавшие 29 сентября употребляли блюда в ресторане "Оскар" поселка Путила Черновицкой области.