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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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МЗС: стан викрадених членів екіпажу “BBC Caribbean” задовільний, загрози життю немає

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 лютого. УНН. Стан викрадених членів екіпажу “BBC Caribbean" задовільний. Про це йдеться у повідомленні МЗС України у Twitter, передає УНН.

МЗС: стан викрадених членів екіпажу “BBC Caribbean” задовільний, загрози життю немає

"Стан викрадених членів екіпажу #BBCCARIBBEAN задовільний, загрози їхньому життю і здоров'ю немає", - йдеться у повідомленні.

Стан викрадених членів екіпажу #BBCCARIBBEAN задовільний, загрози їхньому життю і здоров'ю немає. pic.twitter.com/ZYwK99Gyxx

— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 11 февраля 2017 г.

Нагадаємо, пірати у водах Нігерії напали на судно “BBC Caribbean” та викрали одного українця й сімох росіян.

Як повідомляв УНН, вимоги піратів, які у Нігерії викрали українця і вісьмох росіян з корабля “BBC Caribbean”, поки не відомі.

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