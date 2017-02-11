МЗС: стан викрадених членів екіпажу “BBC Caribbean” задовільний, загрози життю немає
Київ • УНН
КИЇВ. 11 лютого. УНН. Стан викрадених членів екіпажу “BBC Caribbean" задовільний. Про це йдеться у повідомленні МЗС України у Twitter, передає УНН.
"Стан викрадених членів екіпажу #BBCCARIBBEAN задовільний, загрози їхньому життю і здоров'ю немає", - йдеться у повідомленні.
Стан викрадених членів екіпажу #BBCCARIBBEAN задовільний, загрози їхньому життю і здоров'ю немає. pic.twitter.com/ZYwK99Gyxx— Українцям у світі (@UkrZaKordonom) 11 февраля 2017 г.
Нагадаємо, пірати у водах Нігерії напали на судно “BBC Caribbean” та викрали одного українця й сімох росіян.
Як повідомляв УНН, вимоги піратів, які у Нігерії викрали українця і вісьмох росіян з корабля “BBC Caribbean”, поки не відомі.