МИД: состояние похищенных членов экипажа "BBC Caribbean" удовлетворительное, угрозы жизни нет
Киев • УНН
КИЕВ. 11 февраля. УНН. Состояние похищенных членов экипажа "BBC Caribbean" удовлетворительное. Об этом говорится в сообщении МИД Украины в Twitter, передает УНН.
"Состояние похищенных членов экипажа #BBCCARIBBEAN удовлетворительное, угрозы их жизни и здоровью нет", - говорится в сообщении.
Состояние похищенных членов экипажа #BBCCARIBBEAN удовлетворительное, угрозы их жизни и здоровью нет. pic.twitter.com/ZYwK99Gyxx- Украинцам в мире (@UkrZaKordonom) 11 февраля 2017 г.
Напомним, пираты в водах Нигерии напали на судно "BBC Caribbean" и похитили одного украинца и семерых россиян.
Как сообщал УНН, требования пиратов, которые в Нигерии похитили украинца и восьмерых россиян с корабля "BBC Caribbean", пока не известны.