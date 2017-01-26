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МЗС: продовження арешту Р.Сущенка свідчить про політичну заангажованість справи

МЗС: продовження арешту Р.Сущенка свідчить про політичну заангажованість справи

Київ • УНН

 • 6819 перегляди

КИЇВ. 26 січня. УНН. У Міністерстві закордонних справ України заявили, що наполеглива відмова російської сторони змінити запобіжний захід щодо політичного в’язня Романа Сущенка свідчить про політичну заангажованість справи. Про під час брифінгу повідомила спікер МЗС Мар'яна Беца, передає кореспондент УНН.

“Щодо справи Романа Сущенка. Як ви знаєте, вчора було подовжено незаконне утримання Р.Сущенка під арештом до 30 квітня 2017 року. Можна сказати лише одне, що така наполеглива відмова російської сторони у зміні запобіжного заходу, вона фактично свідчить вкотре про політичну заангажованість справи, про те, що це є політичний процес, про те, що це є судилище над українськими громадянами”, — повідомила М.Беца.

Вона також наголосила про те, що МЗС в чергове вимагаємо від РФ зупинити це свавілля і звільнити безпідставно засудженого журналіста Романа Сущенка.

“Фактично єдиною претензією до нього з боку Кремля, може бути лише об’єктивне і неупереджене висвітлення подій у контексті російської агресії”, — зазначила М.Беца.

Нагадаємо, Лефортовський районний суд Москви продовжив арешт українського журналіста Романа Сущенка до 30 квітня 2017 року.

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