МИД: продление ареста Р.Сущенко свидетельствует о политической заангажированности дела

"По делу Романа Сущенко. Как вы знаете, вчера было продлено незаконное содержание Р.Сущенко под арестом до 30 апреля 2017 года. Можно сказать только одно, что такой настойчивый отказ российской стороны в изменении меры пресечения, он фактически свидетельствует еще раз о политической заангажированности дела, о том, что это политический процесс, о том, что это судилище над украинскими гражданами", - сообщила М.Беца.

Она также подчеркнула то, что МИД в очередной раз требуем от РФ остановить этот беспредел и освободить безосновательно осужденного журналиста Романа Сущенко.

"Фактически единственной претензией к нему со стороны Кремля, может быть только объективное и беспристрастное освещение событий в контексте российской агрессии", - отметила М.Беца.

Напомним, Лефортовский районный суд Москвы продлил арест украинскому журналисту Роману Сущенко до 30 апреля 2017 года.