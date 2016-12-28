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МЗС Польщі вимагає, аби РФ передала записи з кабіни літака Л.Качинського

Київ • УНН

 • 8347 перегляди

КИЇВ. 28 грудня. УНН. Міністерство закордонних справ Польщі направило Росії ноту з вимогою передати невідомі записи з кабіни літака, що розбився під Смоленськом Ту-154М, передає УНН із посиланням на ТАСС.

Нота була направлена ​​посольством Польщі у Москві 27 грудня. МЗС Польщі попросив “невідкладно” передати невідомі раніше Польщі фрагменти записів розмов у кабіні президентського літака за кілька секунд до аварії під Смоленськом у 2010 році.

При цьому посольство Росії в Польщі назвало вимоги надати нібито невідомі Варшаві стенограми з кабіни Ту-154М безпідставними.

У російському посольстві зазначили, що в коментарі щодо смоленської авіакатастрофи президент Росії Володимир Путін “гранично чітко розставив всі акценти”, а картина трагедії була відновлена ​​Міждержавним авіаційним комітетом і Комісією з розслідування авіаційних подій державіації Польщі.

Раніше міністерство національної оборони Польщі вже вимагало у Росії стенограми з літака, що розбився під Смоленськом у 2010 році літака президента Польщі Леха Качинського.

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