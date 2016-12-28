МИД Польши требует, чтобы РФ передала записи из кабины самолета Качинского
Киев • УНН
КИЕВ. 28 декабря. УНН. Министерство иностранных дел Польши направило России ноту с требованием передать неизвестные записи из кабины самолета, разбившегося под Смоленском Ту-154М, передает УНН со ссылкой на ТАСС .
Нота была направлена посольством Польши в Москве 27 декабря. МИД Польши попросил "безотлагательно" передать неизвестные ранее Польше фрагменты записей разговоров в кабине президентского самолета за несколько секунд до аварии под Смоленском в 2010 году.
При этом посольство России в Польше назвало требования предоставить якобы неизвестные Варшаве стенограммы из кабины Ту-154М безосновательными.
В российском посольстве отметили, что в комментарии по смоленской авиакатастрофе президент России Владимир Путин "предельно четко расставил все акценты", а картина трагедии была восстановлена Межгосударственным авиационным комитетом и Комиссией по расследованию авиационных происшествий госавиации Польши.
Ранее министерство национальной обороны Польши уже требовало у России стенограммы с разбившегося под Смоленском в 2010 году самолета президента Польши Леха Качиньского.