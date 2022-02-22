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МЗС Грузії рекомендувало співробітникам посольства вивезти свої сім'ї з Києва

МЗС Грузії рекомендувало співробітникам посольства вивезти свої сім'ї з Києва

Київ • УНН

 • 140341 перегляди

КИЇВ. 22 лютого. УНН. Міністерство закордонних справ Грузії рекомендувало співробітникам посольства в Україні вивезти свої сім'ї з Києва. Про це повідомляє УНН із посиланням на "Грузія Online".

Деталі

У МЗС Грузії зазначили, що грузинська дипломатична місія в Україні продовжує свою роботу.

"Голова та співробітники дипломатичної місії Грузії в Україні залишаються на місці. Грузинським дипломатам була надана лише рекомендація у разі бажання ухвалити рішення про вивезення сімей", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

21 лютого президент РФ Володимир Путін визнав незалежність самопроголошених "ДНР" та "ЛНР". Після цього Путін заявив про введення російських військ на територію окупованого  Донбасу "для підтримання миру".

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