МЗС ФРН і України підтвердили відданість мінському процесу
Київ • УНН
КИЇВ. 8 лютого. УНН. У міністерстві закордонних справ Німеччини прокоментували слова посла ФРН в Україні щодо можливості проведення виборів на Донбасі, вказавши на відданість мінському процесу. Про це з посиланням на відповідь МЗС ФРН повідомляє Deutsche Welle, передає УНН.
"Дороговказом для всіх наших зусиль, спрямованих на подолання кризи на Сході України, є мінські домовленості між Росією та Україною від 12 лютого 2015 року, укладених за посередництва Німеччини та Франції", - цитує видання заяву МЗС ФРН,
Як повідомляв УНН, у МЗС України наголосили послу Німеччини на неприпустимості проведення виборів на Донбасі.
Водночас у зовнішньо-дипломатичному наголосили, що в Україні високо цінують зусилля офіційного Берліна, у тому числі у "нормандському форматі", спрямованих на повернення миру на Донбас та припинення російської агресії проти України.
Нагадаємо, посол Німеччини повідомив ЗМІ, що вибори на окупованому Донбасі можна провести і без попереднього гарантування безпеки. Після цього Надзвичайного і Повноважного посла Німеччини в Україні Ернста Райхеля було викликано до Міністерства закордонних справ України для отримання пояснень щодо його висловлювань про вибори на Донбасі.