МИД ФРГ и Украины подтвердили приверженность минскому процессу

"Путеводителем для всех наших усилий, направленных на преодоление кризиса на Востоке Украины, являются минские договоренности между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, заключенные при посредничестве Германии и Франции", - цитирует издание заявление МИД ФРГ.

Как сообщал УНН, в МИД Украины сообщили послу Германии о недопустимости проведения выборов на Донбассе.

В то же время в МИД подчеркнули, что в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в "нормандском формате", направленные на возвращение мира на Донбасс и прекращение российской агрессии против Украины.

Напомним, посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного гарантирования безопасности. После этого Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель был вызван в Министерство иностранных дел для получения объяснений относительно его высказываний о выборах на Донбассе.