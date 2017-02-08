МИД ФРГ и Украины подтвердили приверженность минскому процессу
Киев • УНН
КИЕВ. 8 февраля. УНН. В министерстве иностранных дел Германии прокомментировали слова посла ФРГ в Украине о возможности проведения выборов на Донбассе, указав на преданность минскому процессу. Об этом со ссылкой на ответ МИД ФРГ сообщает Deutsche Welle, передает УНН.
"Путеводителем для всех наших усилий, направленных на преодоление кризиса на Востоке Украины, являются минские договоренности между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, заключенные при посредничестве Германии и Франции", - цитирует издание заявление МИД ФРГ.
Как сообщал УНН, в МИД Украины сообщили послу Германии о недопустимости проведения выборов на Донбассе.
В то же время в МИД подчеркнули, что в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в "нормандском формате", направленные на возвращение мира на Донбасс и прекращение российской агрессии против Украины.
Напомним, посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного гарантирования безопасности. После этого Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель был вызван в Министерство иностранных дел для получения объяснений относительно его высказываний о выборах на Донбассе.