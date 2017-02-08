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МИД ФРГ и Украины подтвердили приверженность минскому процессу

Киев • УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. В министерстве иностранных дел Германии прокомментировали слова посла ФРГ в Украине о возможности проведения выборов на Донбассе, указав на преданность минскому процессу. Об этом со ссылкой на ответ МИД ФРГ сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

МИД ФРГ и Украины подтвердили приверженность минскому процессу

"Путеводителем для всех наших усилий, направленных на преодоление кризиса на Востоке Украины, являются минские договоренности между Россией и Украиной от 12 февраля 2015 года, заключенные при посредничестве Германии и Франции", - цитирует издание заявление МИД ФРГ.

Как сообщал УНН, в МИД Украины сообщили послу Германии о недопустимости проведения выборов на Донбассе.

В то же время в МИД подчеркнули, что в Украине высоко ценят усилия официального Берлина, в том числе в "нормандском формате", направленные на возвращение мира на Донбасс и прекращение российской агрессии против Украины.

Напомним, посол Германии сообщил СМИ, что выборы на оккупированном Донбассе можно провести и без предварительного гарантирования безопасности. После этого Чрезвычайный и Полномочный посол Германии в Украине Эрнст Райхель был вызван в Министерство иностранных дел для получения объяснений относительно его высказываний о выборах на Донбассе.

Украинские Национальные Новости

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