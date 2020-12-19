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МЗС: близько 30 держав надали Україні гумдопомогу проти COVID-19

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Протягом 2020 року 28 держав, а також Ватикан і Суверенний Мальтійський Орден у тій чи іншій формі надавали Україні допомогу у протидії поширенню коронавірусної хвороби. Про це інформує "Радіо Свобода" із посиланням на дані Міністерства закордонних справ України, передає УНН.

МЗС: близько 30 держав надали Україні гумдопомогу проти COVID-19

"МЗС із залученням закордонних дипломатичних установ України веде пошук іноземних партнерів для отримання гуманітарної та консультативної допомоги, а також організації закупівель засобів первинного захисту, медичного обладнання та медикаментів", – йдеться у відповіді відомства.

За даними міністерства, найбільшим донором України за обсягами грошової допомоги є Сполучені Штати – спершу вони виділили 17,3 млн доларів екстреної медичної допомоги Україні. У жовтні цю суму збільшили до 19 млн.

13,8 млн з цієї суми за програмою "Міжнародна екстрена допомога" Агентства з міжнародного розвитку USAID призначені для покращення можливостей місцевих медичних закладів. Ще 5,2 млн – це гуманітарна допомога Державного департаменту "для підтримки найбільш уразливих верств населення під час пандемії".

Так, серед країн, що допомагають нашій державі під час пандемії – Естонія, Ізраїль, Індія, Канада, КНР, Німеччина, Ватикан, Туреччина, Швейцарія, Японія, Італія, а також Суверенний Мальтійський орден.

Як повідомляв УНН, минулого тижня Європейський Союз виплатив Україні перший транш "надзвичайної" макрофінансової допомоги у 600 млн євро.

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