МЗС: близько 30 держав надали Україні гумдопомогу проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. Протягом 2020 року 28 держав, а також Ватикан і Суверенний Мальтійський Орден у тій чи іншій формі надавали Україні допомогу у протидії поширенню коронавірусної хвороби. Про це інформує "Радіо Свобода" із посиланням на дані Міністерства закордонних справ України, передає УНН.
"МЗС із залученням закордонних дипломатичних установ України веде пошук іноземних партнерів для отримання гуманітарної та консультативної допомоги, а також організації закупівель засобів первинного захисту, медичного обладнання та медикаментів", – йдеться у відповіді відомства.
За даними міністерства, найбільшим донором України за обсягами грошової допомоги є Сполучені Штати – спершу вони виділили 17,3 млн доларів екстреної медичної допомоги Україні. У жовтні цю суму збільшили до 19 млн.
13,8 млн з цієї суми за програмою "Міжнародна екстрена допомога" Агентства з міжнародного розвитку USAID призначені для покращення можливостей місцевих медичних закладів. Ще 5,2 млн – це гуманітарна допомога Державного департаменту "для підтримки найбільш уразливих верств населення під час пандемії".
Так, серед країн, що допомагають нашій державі під час пандемії – Естонія, Ізраїль, Індія, Канада, КНР, Німеччина, Ватикан, Туреччина, Швейцарія, Японія, Італія, а також Суверенний Мальтійський орден.
Як повідомляв УНН, минулого тижня Європейський Союз виплатив Україні перший транш "надзвичайної" макрофінансової допомоги у 600 млн євро.