МЗС: 74 українці спецрейсом повертаються додому з Лівану
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Посольстіво України в Лівані у взаємодії з авіакомпанією “BravoAirways” в терміновому порядку сприяло поверненню на Батьківщину 74 громадян України, передає УНН із посиланням на повідомлення пресслужби МЗС.
Як повідомили у відомстві, задля своєчасного повернення наших співвітчизників Посольство України в Лівані у взаємодії з ліванськими органами та авіакомпанією BravoAirways сприяло перенесенню регулярного рейсу за маршрутом Бейрут-Київ на понеділок 16 березня.
"Громадянам України було надано відповідну консульсько-правову допомогу та супровід у зв’язку із завершенням терміну дії посвідок та дозволів на проживання. Всі громадяни України, які виявили бажання повернутися до України – вилетіли зазначеним рейсом. Вітаємо на рідній землі!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що з початку евакуації українців з інших країн через коронавірус, додому повернулися 170 громадян. Найбільшу кількість евакуювали з Італії.