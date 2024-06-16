Ми ніколи не дозволимо, щоб українських дітей викрадали - Президент Чилі
Київ • УНН
Президент Чилі Габрієль Борич наголосив на необхідності термінових заходів для захисту цивільних під час війни і на неприпустимості дій росії щодо викрадення українських дітей.
Президент Чилі Габрієль Борич заявив під час заяв лідерів за підсумками Глобального саміту миру, що не допустить викрадення українських дітей та висловив сподівання на швидкий початок діалогу між росією та Україною з умовою збереження територіального суверенітету України, передає кореспондент УНН.
Ми ніколи не дозволимо, щоб українських дітей викрадали. Наступний крок, незабаром відбудеться. Ми сподіваємось, що зовсім скоро між росією та Україною розпочнеться діалог, але при збереженні територіального суверенітету України,
Нагадаємо
Президент Чилі Габріель Боріч наполягав на тому, щоб росія сіла за стіл переговорів для вирішення конфлікту в Україні, засудивши російську агресію і закликавши захистити суверенітет України та забезпечити продовольчу безпеку на Глобальному саміті миру.