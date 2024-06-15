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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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Президент Чилі заявив, що рф треба також залучити до столу переговорів

Київ • УНН

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Президент Чилі Габріель Боріч наполягав на тому, щоб Росія сіла за стіл переговорів для вирішення конфлікту в Україні, засудивши російську агресію і закликавши захистити суверенітет України та забезпечити продовольчу безпеку на Глобальному саміті миру.

Президент Чилі заявив, що рф треба також залучити до столу переговорів

росію потрібно також залучити до столу переговорів. Про це заявив президент Чилі Габріель Борич під час першого пленарного засідання Глобального саміту миру, передає кореспондент УНН.

Чілі засудила агресію росії проти України. Ми наполягаємо на вшануванні прав людини. Ми за знаходження рішення цього конфлікту. Не можна допустити порушення міжнародного права…Треба також залучити й росію до столу переговорів

- сказав Борич.

Окрім того, він зазначив, що  атомні електростанції України мають бути захищені.

Україна має зберегти свою суверенність та забезпечити продовольчу безпеку, оскільки голод ніколи не можна використовувати в якості зброї

- заявив він.

Борич нагадав, що Чілі долучиться до розмінування України після війни.

рф відмовилася від нашого заклику до миру на основі статуту ООН та міжнародного права - Шольц15.06.24, 20:03 • 28060 переглядiв

Доповнення

Президентка Швейцарії заявила, що мирний процес без росії немислимий. Довгострокове рішення повинно включати обидві сторони. Міжнародна спільнота може допомогти прокласти цей шлях.

Президент Володимир Зеленський повідомляв, що тоді коли план дій щодо миру в Україні буде на столі та погоджений усіма учасниками Саміту миру, він буде доведений до представників росії.

Заступник керівника ОП Ігор Жовква заявляв сьогодні, 15 червня, що з росією прямих переговорів не буде. Це не той формат про який навіть буде розмова на Саміті миру, який розпочався сьогодні.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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