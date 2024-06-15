Россию нужно также привлечь к столу переговоров. Об этом заявил президент Чили Габриэль Борич во время первого пленарного заседания Глобального саммита мира, передает корреспондент УНН.

Чили осудила агрессию России против Украины. Мы настаиваем на уважении прав человека. Мы за нахождение решения этого конфликта. Нельзя допустить нарушения международного права... Надо также привлечь и Россию к столу переговоров - сказал Борич.

Кроме того, он отметил, что атомные электростанции Украины должны быть защищены.

Украина должна сохранить свою суверенность и обеспечить продовольственную безопасность, поскольку голод никогда нельзя использовать в качестве оружия - заявил он.

Борич напомнил, что Чили присоединится к разминированию Украины после войны.

рф отказалась от нашего призыва к миру на основе устава ООН и международного права - Шольц

Дополнение

Президент Швейцарии заявила, что мирный процесс без России немыслим. Долгосрочное решение должно включать обе стороны. Международное сообщество может помочь проложить этот путь.

Президент Владимир Зеленский сообщал, что тогда когда план действий по миру в Украине будет на столе и согласован всеми участниками Саммита мира, он будет доведен до представителей России.

Заместитель руководителя ОП Игорь Жовква заявлял сегодня, 15 июня, что с Россией прямых переговоров не будет. Это не тот формат о котором даже будет разговор на Саммите мира, который начался сегодня.