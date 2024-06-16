Мы никогда не позволим, чтобы украинских детей похищали - Президент Чили

Президент Чили Габриель Борич заявил во время заявлений лидеров по итогам Глобального саммита мира, что не допустит похищения украинских детей и выразил надежду на скорое начало диалога между россией и Украиной с условием сохранения территориального суверенитета Украины, передает корреспондент УНН.

Мы никогда не позволим, чтобы украинских детей похищали. Следующий шаг, вскоре состоится. Мы надеемся, что совсем скоро между россией и Украиной начнется диалог, но при сохранении территориального суверенитета Украины, - сказал Габриэль Борич.

Напомним

Президент Чили Габриэль Борич настаивал на том, чтобы россия села за стол переговоров для решения конфликта в Украине, осудив российскую агрессию и призвав защитить суверенитет Украины и обеспечить продовольственную безопасность на Глобальном саммите мира.