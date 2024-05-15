МВС відновило можливість замовлення індивідуального номерного знаку: яка вартість послуги
Київ • УНН
Міністерство внутрішніх справ відновило послугу замовлення індивідуальних номерних знаків, вартість яких становить від 204 грн. для легкових автомобілів до 92,4 грн. для мотоциклів, плюс додаткова плата за індивідуальні символи та графічні елементи.
Сервісні центри Міністерства внутрішніх справ відновили можливість замовлення індивідуальних номерних знаків для водіїв після тимчасового призупинення цієї послуги. Про це повідомили у пресслужбі МВС, передає УНН.
Деталі
Автовласники можуть замовити індивідуальні номери онлайн через Кабінет водія або звернувшись особисто до будь-якого сервісного центру МВС.
Вартість послуги:
· номерний знак для легкових авто – 204 грн,
· номерний знак для мотоциклів – 92,4 грн,
· три символи (мінімальне замовлення) – 300 грн,
· кожний наступний (до восьми символів) – 90 грн,
· графічний елемент – 500 грн.
В МВС наголошують, що індивідуальний номерний знак є додатком до стандартного номера державної реєстрації транспортного засобу за замовленням власника. Він містить унікальний напис з 3-8 символів (літер чи літер і цифр) для легкових авто або 3-6 символів для мотоциклів. При цьому має бути не менше 2 літер.
Наприклад, для легковика номер може виглядати як "АА7777ВВ", а для мотоцикла - "12ААА".
Доповнення
Повідомляється, що процедура замовлення індивідуальних номерів стала простішою завдяки цифровим сервісам. Водії можуть обрати зручний спосіб - онлайн чи офлайн візит до сервісного центру.
Отримати індивідуальний номерний знак можливо двома способами: самостійно або з доставкою на відділення "Нової Пошти". Самостійно забрати індивідуальний номерний знак можливо у Головному сервісному центрі МВС у Києві – в управлінні стандартизації за адресою вул. Мрії, 19.
Українці відсьогодні можуть забронювати номерний знак на авто онлайн07.08.23, 16:44 • 322335 переглядiв