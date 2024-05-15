МВД возобновило возможность заказа индивидуального номерного знака: какова стоимость услуги

Сервисные центры Министерства внутренних дел возобновили возможность заказа индивидуальных номерных знаков для водителей после временного приостановления этой услуги. Об этом сообщили в пресс-службе МВД, передает УНН.

Детали

Автовладельцы могут заказать индивидуальные номера онлайн через Кабинет водителя или обратившись лично в любой сервисный центр МВД.

Стоимость услуги:

- номерной знак для легковых авто - 204 грн,

- номерной знак для мотоциклов - 92,4 грн,

- три символа (минимальный заказ) - 300 грн,

- каждый следующий (до восьми символов) - 90 грн,

- графический элемент - 500 грн.

В МВД отмечают, что индивидуальный номерной знак является приложением к стандартному номеру государственной регистрации транспортного средства по заказу владельца. Он содержит уникальную надпись из 3-8 символов (букв или букв и цифр) для легковых авто или 3-6 символов для мотоциклов. При этом должно быть не менее 2 букв.

Например, для легковушки номер может выглядеть как "АА7777ВВ", а для мотоцикла - "12АААА".

Дополнение

Сообщается, что процедура заказа индивидуальных номеров стала проще благодаря цифровым сервисам. Водители могут выбрать удобный способ - онлайн или офлайн визит в сервисный центр.

Получить индивидуальный номерной знак возможно двумя способами: самостоятельно или с доставкой на отделение "Новой Почты". Самостоятельно забрать индивидуальный номерной знак возможно в Главном сервисном центре МВД в Киеве - в управлении стандартизации по адресу ул. Мрии, 19.

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