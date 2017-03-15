Молдовська розвідка повідомила про виведення коштів з РФ через Молдову
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Розвідка Республіки Молдова отримала відомості, які вказують на те, що деякі співробітники російської ФСБ організували схему виведення з Росії через Молдову 22 мільярдів доларів, передає УНН з посиланням на Reuters.
Зазначається, що кошти, які вивели співробітники ФСБ, могли використовуватися для “посилення російського впливу на молдовських депутатів і просування інтересів Москви”.
За інформацією співрозмовників агентства, до схеми причетний бізнесмен В’ячеслав Платон, який був затриманий у серпні 2016 року в Києві й екстрадований до Молдови. Бізнесмен звинувачується у вимаганні та відмиванні грошей в особливо великих розмірах.
Також зазначається, що Росія намагається перешкоджати проведенню розслідування про відмивання коштів і перешкоджає в'їзду до країни молдовських чиновників.
Нагадаємо, 9 березня спікер парламенту Молдови Андріан Канду і прем’єр-міністр країни Павел Філіп передали послу РФ у Кишиневі ноту, в якій повідомляли про низку порушень, скоєних російськими силовиками щодо молдовських високопосадовців при перетині останніми кордону РФ. Зазначалося, що така поведінка росіян пов’язана з розслідуванням справи про відмивання 22 мільярдів доларів через Moldinconbank.