Молдавская разведка сообщила о выводе средств из РФ через Молдову

Отмечается, что средства, которые вывели сотрудники ФСБ, могли использоваться для "усиления российского влияния на молдавских депутатов и продвижения интересов Москвы".

По информации собеседников агентства, к схеме причастен бизнесмен Вячеслав Платон, который был задержан в августе 2016 года в Киеве и экстрадирован в Молдову. Бизнесмен обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах.

Также отмечается, что Россия пытается препятствовать проведению расследования об отмывании средств и препятствует въезду в страну молдавских чиновников.

Напомним, 9 марта спикер парламента Молдовы Андриан Канду и премьер-министр страны Павел Филип передали послу РФ в Кишиневе ноту, в которой сообщали о ряде нарушений, совершенных российскими силовиками в отношении молдавских чиновников при пересечении последними границы РФ. Отмечалось, что такое поведение россиян связано с расследованием дела об отмывании 22 миллиардов долларов через Moldinconbank.