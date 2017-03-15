Молдавская разведка сообщила о выводе средств из РФ через Молдову
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Разведка Республики Молдова получила сведения, которые указывают на то, что некоторые сотрудники российской ФСБ организовали схему вывода из России через Молдову 22 миллиардов долларов, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что средства, которые вывели сотрудники ФСБ, могли использоваться для "усиления российского влияния на молдавских депутатов и продвижения интересов Москвы".
По информации собеседников агентства, к схеме причастен бизнесмен Вячеслав Платон, который был задержан в августе 2016 года в Киеве и экстрадирован в Молдову. Бизнесмен обвиняется в вымогательстве и отмывании денег в особо крупных размерах.
Также отмечается, что Россия пытается препятствовать проведению расследования об отмывании средств и препятствует въезду в страну молдавских чиновников.
Напомним, 9 марта спикер парламента Молдовы Андриан Канду и премьер-министр страны Павел Филип передали послу РФ в Кишиневе ноту, в которой сообщали о ряде нарушений, совершенных российскими силовиками в отношении молдавских чиновников при пересечении последними границы РФ. Отмечалось, что такое поведение россиян связано с расследованием дела об отмывании 22 миллиардов долларов через Moldinconbank.