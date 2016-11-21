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МОК дискваліфікував двох українців після перевірки допінг-проб ОІ-2012

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував легкоатлетів Маргариту Твердохліб та Олександра Дриголя після повторної перевірки допінг-проб Олімпіади 2012 року, передає УНН з посиланням на МОК.

МОК дискваліфікував двох українців після перевірки допінг-проб ОІ-2012

Під час повторного аналізу проб М.Твердохліб було виявлено заборонені речовини туринабол та станозол. У О.Дриголя також виявили туринабол.

Результат легкоатлетів на Олімпійських іграх у Лондоні українських спортсменів анульовано. М.Твердохліб посіла у Лондоні 26-те місце у стрибках у довжину, а О.Дриголь посіл 34-те місце у метанні молота.

Усього за результатами перевірки було дискваліфіковано 12 спортсменів — учасників Олімпіади в Лондоні.

Окрім українців, це ще четверо росіян — Андрій Деманов, Олександр Іванов, Наталія Заболотна та Юлія Заріпова, а також Крістіна Йову та Анатолій Кирику з Молдови, Ріпсіме Хуршудян із Вірменії, Ірина Кулеша з Білорусі, Рауль Цикеридзе з Грузії та Алмас Утешов із Казахстану.

Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет провів повторну перевірку 454 відібраних допінг-проб з Олімпійських ігор в Пекіні 2008 року. У 31 спортсмена з шести видів спорту був несприятливий результат.

Також повторну перевірку допінг-проб з Олімпійських ігор 2012 року не пройшли 23 спортсмени.
Під час другої хвилі повторного аналізу проб були виявлено допінг у 30 учасників Олімпіади-2008 у Пекіні та 15 учасників Олімпіади-2012 у Лондоні.

Також 27 жовтня Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував вісьмох спортсменів після додаткової перевірки допінг-проб, взятих після Олімпіади-2012.

Як повідомляв УНН, 18 листопада МОК повідомив про дискваліфікацію ще 16 спортсменів, які виступали на літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні.

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