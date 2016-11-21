МОК дискваліфікував двох українців після перевірки допінг-проб ОІ-2012
Київ • УНН
КИЇВ. 21 листопада. УНН. Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував легкоатлетів Маргариту Твердохліб та Олександра Дриголя після повторної перевірки допінг-проб Олімпіади 2012 року, передає УНН з посиланням на МОК.
Під час повторного аналізу проб М.Твердохліб було виявлено заборонені речовини туринабол та станозол. У О.Дриголя також виявили туринабол.
Результат легкоатлетів на Олімпійських іграх у Лондоні українських спортсменів анульовано. М.Твердохліб посіла у Лондоні 26-те місце у стрибках у довжину, а О.Дриголь посіл 34-те місце у метанні молота.
Усього за результатами перевірки було дискваліфіковано 12 спортсменів — учасників Олімпіади в Лондоні.
Окрім українців, це ще четверо росіян — Андрій Деманов, Олександр Іванов, Наталія Заболотна та Юлія Заріпова, а також Крістіна Йову та Анатолій Кирику з Молдови, Ріпсіме Хуршудян із Вірменії, Ірина Кулеша з Білорусі, Рауль Цикеридзе з Грузії та Алмас Утешов із Казахстану.
Нагадаємо, раніше Міжнародний олімпійський комітет провів повторну перевірку 454 відібраних допінг-проб з Олімпійських ігор в Пекіні 2008 року. У 31 спортсмена з шести видів спорту був несприятливий результат.
Також повторну перевірку допінг-проб з Олімпійських ігор 2012 року не пройшли 23 спортсмени.
Під час другої хвилі повторного аналізу проб були виявлено допінг у 30 учасників Олімпіади-2008 у Пекіні та 15 учасників Олімпіади-2012 у Лондоні.
Також 27 жовтня Міжнародний олімпійський комітет дискваліфікував вісьмох спортсменів після додаткової перевірки допінг-проб, взятих після Олімпіади-2012.
Як повідомляв УНН, 18 листопада МОК повідомив про дискваліфікацію ще 16 спортсменів, які виступали на літніх Олімпійських іграх 2008 року в Пекіні.