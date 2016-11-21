МОК дисквалифицировал двух украинцев после проверки допинг-проб ОИ-2012
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Международный олимпийский комитет дисквалифицировал легкоатлетов Маргариту Твердохлеб и Александра Дриголь после повторной проверки допинг-проб Олимпиады 2012 года, передает УНН со ссылкой на МОК.
Во время повторного анализа проб М.Твердохлеб были обнаружены запрещенные вещества Туринабол и станозол. У А.Дриголя также обнаружили Туринабол.
Результат легкоатлетов на Олимпийских играх в Лондоне украинских спортсменов аннулирован. М.Твердохлиб заняла в Лондоне 26-е место в прыжках в длину, а А.Дриголь занял 34-е место в метании молота.
Всего по результатам проверки были дисквалифицированы 12 спортсменов - участников Олимпиады в Лондоне.
Кроме укоаинцев, это еще четверо россиян - Андрей Деманов, Александр Иванов, Наталья Заболотная и Юлия Зарипова, а также Кристина Иову и Анатолий Кирика из Молдавии, Рипсиме Хуршудян из Армении, Ирина Кулеша из Беларуси, Рауль Цикеридзе из Грузии и Алмас Утешов из Казахстана.
Напомним, ранее Международный олимпийский комитет провел повторную проверку 454 отобранных допинг-проб с Олимпийских игр в Пекине 2008 года. У 31 спортсмена из шести видов спорта был неблагоприятный результат.
Также повторную проверку допинг-проб с Олимпийских игр 2012 года не прошли 23 спортсмена.
Во время второй волны повторного анализа проб были обнаружены допинг у 30 участников Олимпиады-2008 в Пекине и 15 участников Олимпиады-2012 в Лондоне.
Также 27 октября Международный олимпийский комитет дисквалифицировал восемь спортсменов после дополнительной проверки допинг-проб, взятых после Олимпиады-2012.
Как сообщал УНН, 18 ноября МОК сообщил о дисквалификации еще 16 спортсменов, которые выступали на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине.