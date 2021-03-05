МХП заявив про інформаційну атаку на бренд "Наша Ряба"

Деталі

“МХП фіксує спроби окремих осіб дискредитувати продукцію холдингу, в тому числі, і через нівелювання результатів незалежного аудиту та здійснення сумнівних лабораторних аналізів. Холдинг попереджає про можливу появу у пресі матеріалів замовного характеру, які можуть містити хибні та не підтверджені висновки.

Закликаємо споживачів та партнерів користуватися виключно офіційною та достовірною інформацією — споживайте якісний інформаційний продукт. МХП, зі свого боку, демонструє відкритість та готовність до чергового аудиту щодо вирощування птиці без застосування антибіотиків. Крім того, підприємства Групи МХП запрошують осіб, що мають упереджене ставлення до продукції МХП, відвідати виробництва після послаблення карантинних заходів в Україні. Зазвичай, після відвідування виробництва найзапекліші критики стають найвідданішими шанувальниками продукції компанії.

Також наголошуємо, що жодна публікація замовного характеру не здатна здійснити негативного впливу на якість продукції МХП. Компанія і надалі буде дотримуватися найвищих світових стандартів при виробництві продукції, а також стоятиме на захисті харчової безпеки України”, — заявили в компанії.

Довідка

МХП — другий за обсягами виробник курятини в Європі. Продукція експортується до понад 80 країн світу, включаючи ЄС. Курятина, що продається на внутрішньому ринку, та курятина, що продається на ринках інших країн, виробляється на одних потужностях та за однією технологією.

У 2020 році МХП добровільно став учасником незалежного аудиту на замовлення Асоціації “Союзу птахівників України”, за підтримки FAO, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Асоціація розробила й затвердила вимоги щодо вирощування птиці без застосування антимікробних засобів. Після проходження цього аудиту виробник ТМ “Наша Ряба” має право наносити маркування “Без антибіотиків”.

На підприємствах МХП з виробництва продукції ТМ “Наша Ряба” впроваджена система НАССР, менеджмент харчової безпечності сертифіковано незалежним сертифікаційним органом у відповідності з ДСТУ ISO 22000 та BRC Food Safety, впроваджені сучасні технології виробництва, переробки та пакування продукції.

“Мільйони людей в Україні та в світі щодня обирають продукцію МХП, якість якої підтверджено незалежним аудитом та відповідністю міжнародним стандартам.

Під час карантинних обмежень, пов’язаних із поширенням COVID-19, виробництва холдингу працювали і продовжують працювати на повну потужність, забезпечуючи споживачів якісними та безпечними продуктами харчування, а десятки тисяч людей — стабільною роботою та соціальним захистом”, — наголосили в компанії.

Результати тестування курятини відомих марок

У 2019 році в Україні провели порівняльний тест курячого філе відомих торгових марок. Результат: оцінка “відмінно” у марки “Наша ряба”, загальна оцінка “добре” у філе “Гаврилівські курчата”.

Продукція марки “Епікур” отримала “задовільно”.