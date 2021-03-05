МХП заявив про інформаційну атаку на бренд "Наша Ряба"

ukru
21:00 • 34636 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 74501 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 60604 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 101352 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 69217 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 97936 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116729 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144763 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184241 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 312423 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 104320 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 102225 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 105988 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 101483 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 97847 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 61172 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 312423 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 246366 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 340021 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333448 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 64773 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110248 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 111025 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107979 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121409 перегляди
Актуальне
МХП заявив про інформаційну атаку на бренд "Наша Ряба"

МХП заявив про інформаційну атаку на бренд "Наша Ряба"

Київ • УНН

 • 16355 перегляди

КИЇВ. 5 березня. УНН. Найбільший в Україні виробник і експортер курятини МХП фіксує спроби дискредитації бренду “Наша Ряба”, повідомила пресслужба, передає УНН.

Деталі

“МХП фіксує спроби окремих осіб дискредитувати продукцію холдингу, в тому числі, і через нівелювання результатів незалежного аудиту та здійснення сумнівних лабораторних аналізів. Холдинг попереджає про можливу появу у пресі матеріалів замовного характеру, які можуть містити хибні та не підтверджені висновки.

Закликаємо споживачів та партнерів користуватися виключно офіційною та достовірною інформацією — споживайте якісний інформаційний продукт. МХП, зі свого боку, демонструє відкритість та готовність до чергового аудиту щодо вирощування птиці без застосування антибіотиків. Крім того, підприємства Групи МХП запрошують осіб, що мають упереджене ставлення до продукції МХП, відвідати виробництва після послаблення карантинних заходів в Україні. Зазвичай, після відвідування виробництва найзапекліші критики стають найвідданішими шанувальниками продукції компанії.

Також наголошуємо, що жодна публікація замовного характеру не здатна здійснити негативного впливу на якість продукції МХП. Компанія і надалі буде дотримуватися найвищих світових стандартів при виробництві продукції, а також стоятиме на захисті харчової безпеки України”, — заявили в компанії.

Довідка

МХП — другий за обсягами виробник курятини в Європі. Продукція експортується до понад 80 країн світу, включаючи ЄС. Курятина, що продається на внутрішньому ринку, та курятина, що продається на ринках інших країн, виробляється на одних потужностях та за однією технологією.

У 2020 році МХП добровільно став учасником незалежного аудиту на замовлення Асоціації “Союзу птахівників України”, за підтримки FAO, Європейського банку реконструкції та розвитку, а також Державної служби з питань безпеки харчових продуктів і захисту споживачів. Асоціація розробила й затвердила вимоги щодо вирощування птиці без застосування антимікробних засобів. Після проходження цього аудиту виробник ТМ “Наша Ряба” має право наносити маркування “Без антибіотиків”.

На підприємствах МХП з виробництва продукції ТМ “Наша Ряба” впроваджена система НАССР, менеджмент харчової безпечності сертифіковано незалежним сертифікаційним органом у відповідності з ДСТУ ISO 22000 та BRC Food Safety, впроваджені сучасні технології виробництва, переробки та пакування продукції.

“Мільйони людей в Україні та в світі щодня обирають продукцію МХП, якість якої підтверджено незалежним аудитом та відповідністю міжнародним стандартам.

Під час карантинних обмежень, пов’язаних із поширенням COVID-19, виробництва холдингу працювали і продовжують працювати на повну потужність, забезпечуючи споживачів якісними та безпечними продуктами харчування, а десятки тисяч людей — стабільною роботою та соціальним захистом”, — наголосили в компанії.

Результати тестування курятини відомих марок

У 2019 році в Україні провели порівняльний тест курячого філе відомих торгових марок. Результат: оцінка “відмінно” у марки “Наша ряба”, загальна оцінка “добре” у філе “Гаврилівські курчата”.

Продукція марки “Епікур” отримала “задовільно”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79