МХП рекордно наростив продажі кулінарії
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Агрохолдинг МХП Юрія Косюка суттєво збільшив продажі кулінарних продуктів. Про це свідчать операційні результати діяльності компанії, передає УНН.
Цифри
Обсяг продажів кулінарних продуктів за рік збільшився на 570% до 1 909 тонн.
Зокрема, у четвертому кварталі МХП виробив 4 419 тонн кулінарних продуктів проти 877 тонн роком раніше.
Довідка
МХП володіє успішними і впізнаваними брендами “Наша Ряба”, Qualiko, Ukrainian Chicken, Sultanah, Assilah, “Секрети Шефа”, Kurator, “Легко!”, “Бащинський”.
У 2020 році МХП взяв курс трансформації із сировинної компанії в кулінарну.