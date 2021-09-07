Міжнародні резерви України сягнули 9-річного максимуму: допомогли гроші від МВФ

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"Станом на 1 вересня 2021 року міжнародні резерви України за попередніми даними становили 31 614,5 млн дол. США (в еквіваленті). Такий обсяг резервів є рекордним за останні дев’ять років (більший від вищезазначеного обсяг було зафіксовано ще у квітні 2012 року). У серпні резерви зросли на 9,2% завдяки насамперед надходженню коштів у сумі 1928,2 млн спеціальних прав запозичень (СПЗ) у межах загального розподілу від МВФ", - повідомили у НБУ.

Деталі

У НБУ додали, що також динаміку резервів упродовж серпня визначали такі чинники:



операції Нацбанку на міжбанківському валютному ринку. Більшу частину серпня на міжбанківському валютному ринку пропозиція валюти переважала попит, що дало змогу Нацбанку купити 368,8 млн дол. США. Водночас протягом серпня регулятор продав 20,5 млн дол. США з метою згладжування надмірних коливань курсу гривні. Загалом, за підсумком серпня, чиста купівля валюти Нацбанком на валютному ринку становила 348,3 млн дол. США;



операції з управління державним боргом. Валютні надходження на користь уряду становили 8,8 млн дол. США (в еквіваленті). Водночас на обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було спрямовано 188,0 млн дол. США (в еквіваленті), з яких 33,7 млн дол. США – на обслуговування ОЗДП, 18,2 млн дол. США (в еквіваленті) – на погашення та обслуговування ОВДП, решта коштів – на виконання інших зобов’язань держави в іноземній валюті. Платежі уряду та Нацбанку на користь МВФ в серпні становили 204,3 млн дол. США (в еквіваленті);



переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют). У минулому місяці їх вартість зменшилася на 31,6 млн дол. США (в еквіваленті).



Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,4 місяця майбутнього імпорту, що, як вказано, є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду й Національного банку.

Доповнення

У НБУ зауважують, що підтримувати міжнародні резерви на рівні близько 30 млрд дол. США дозволить подальша співпраця з МВФ та іншими міжнародними партнерами. Наразі ж перегляд програми МВФ для України "у режимі очікування": 13 лютого тодішній постійний представник Міжнародного валютного фонду Йоста Люнгман заявив, що місія МВФ завершила роботу в Україні, яка тривала з 11 січня. Обговорення він назвав продуктивним, однак вказав, що потрібен більший прогрес.