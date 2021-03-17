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Місцеві вибори-2020: не врахували понад 2 млн голосів виборців

Місцеві вибори-2020: не врахували понад 2 млн голосів виборців

Київ • УНН

 • 15179 перегляди

КИЇВ. 17 березня. УНН. Понад два мільйони голосів виборців залишились неврахованими на місцевих виборах 2020 року. Про це свідчать результати аналізу Центральної виборчої комісії, передає УНН.

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“На сьогодні ЦВК має дані щодо порахованих дільничними і територіальними виборчими комісіями близько 29 млн бюлетенів, якими скористались понад 10 мільйонів виборців на минулорічних виборах депутатів місцевих рад усіх рівнів. 7,23% цих бюлетенів, визнано недійсними, а отже, ці голоси не враховано під час визначення депутатського складу місцевих рад”, - повідомляють у ЦВК.

Деталі

Як додали в Комісії, кількість втрачених голосів через недійсність бюлетенів приблизно співмірна з населенням цілої європейської країни, наприклад Словенії чи Латвії.

Зазначається, що найбільша частка недійсних бюлетенів у Чернівецькій області — 11,29%, що становить 78 309 бюлетенів із загальної кількості виданих виборцям області, а під час голосування за кандидатів у депутати до Чернівецької обласної та районних рад області ця частка взагалі сягнула понад 13%.

Схожі високі показники недійсних бюлетенів виявлено під час виборів на Закарпатті (11,16%, або 124 882 бюлетені), де теж обласна та районні ради випереджають решту рад – 12,87% і 12,51% відповідно.

Третьою у рейтингу областей з найвищим відсотком недійсних бюлетенів стала Івано-Франківщина – 8,33%.

“Якщо перевести в абсолютні цифри, то понад два мільйони голосів виборців виявились неврахованими, бо громадяни некоректно (або з порушенням вимог закону) поставили позначку за свого кандидата та політичну партію, а визначені законом критерії оцінки дійсності таких бюлетенів не дали змоги врахувати їх під час підрахунку голосів, хоча в деяких випадках логіка і суть волевиявлення виборця були зрозумілими”, - додали в пресслужбі.

Пояснюючи причини втрати такої великої кількості голосів, у ЦВК зазначили, що, у зв’язку із зміною виборчого законодавства та запровадженням виборчої системи пропорційного представництва за відкритими виборчими списками бюлетені для голосування на місцевих виборах 2020 року дійсно були значно складнішими за змістом та структурою.

Доповнення

У неділю, 25 жовтня 2020 року, на території України відбулись місцеві вибори. Українці обирали депутатів сільських, селищних і міських рад та сільських, селищних і міських голів.

Згодом відбулися другі тури виборів. Зокрема, 22 листопада відбувся другий тур в 11 містах, обирали мерів.

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