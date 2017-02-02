Місцеві органи виконавчої влади проігнорували “сміттєву мапу” міністра екології
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Місцеві органи виконавчої влади проігнорували “Інтерактивну мапу сміттєзвалищ”, представлену міністром екології та природних ресурсів Остапом Семераком в минулому році. Про це йдеться у повідомленні Державної екологічної інспекції, передає УНН.
“У зв’язку з відсутністю інформації про вжиті заходи реагування місцевими органами влади на численні звернення, що надійшли через електронний сервіс „Інтерактивна мапа сміттєзвалищ“, Міністр екології та природних ресурсів України Остап Семерак дав доручення щодо проведення перевірок дотримання вимог природоохоронного законодавства в цій сфері”, — йдеться у повідомленні.
На доручення міністра були проведені перевірки на території шести районних державних адміністрацій Харківської області. Виявлено, що несанкціоновані сміттєзвалища своєчасно не ліквідовані. Оштрафовано 5 осіб на загальну суму 4 тис.250 грн ( по 850 грн на особу).
Нагадаємо, в Україні накопичено понад 12 млрд відходів, із них 12 млн — небезпечні відходи. Три роки влада не виділяла кошти на їх утилізацію. Чи буде проведено утилізацію небезпечних відходів у 2017 році, невідомо.