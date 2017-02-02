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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Местные органы исполнительной власти проигнорировали "мусорную карту" министра экологии

Киев • УНН

 • 8467 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Местные органы исполнительной власти проигнорировали "Интерактивную карту свалок", представленную министром экологии и природных ресурсов Остапом Семераком в прошлом году. Об этом говорится в сообщении Государственной экологической инспекции, передает УНН.

Местные органы исполнительной власти проигнорировали "мусорную карту" министра экологии

"В связи с отсутствием информации о принятых мерах реагирования местными органами власти на многочисленные обращения, поступившие через электронный сервис "Интерактивная карта свалок", Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак дал поручение о проведении проверок соблюдения требований природоохранного законодательства в этой сфере", - говорится в сообщении.

По поручению министра были проведены проверки на территории шести районных государственных администраций Харьковской области. Выявлено, что несанкционированные свалки своевременно не ликвидированы. Оштрафованы 5 человек на общую сумму 4 тыс. 250 грн (по 850 грн на человека).

Напомним, в Украине накоплено более 12 млрд отходов, из них 12 млн - опасные отходы. Три года власть не выделяла средства на их утилизацию. Будет ли проведена утилизация опасных отходов в 2017 году, неизвестно.

Украинские Национальные Новости

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