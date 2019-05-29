Місце голосування перед виборами в Раду змінили понад 720 осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Понад 720 українців змінили місце голосування перед достроковими парламентськими виборами, які призначені на 21 липня. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державного реєстру виборців.
Так, тимчасово змінили місце голосування вже 727 осіб.
Найбільше виборців змінили місце голосування з Донецької області – 327 осіб та Луганської області – 184 особи. З окупованого Криму місце голосування змінили лише 12 осіб.
Найбільше виборців для голосування обрали місто Київ – 198 осіб та Київську область – 82 особи. Крім того, 61 особа змінили місце голосування у Донецькій області, 49 – у Луганській.
Нагадаємо, процес тимчасової зміни місця голосування стартував 24 травня. Змінити місце голосування можна до 15 липня.