Місце голосування перед виборами у Раду змінили близько 10 тис. осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 18 червня. УНН. Місце голосування перед достроковими виборами у Верховну Раду України, які призначені на 21 липня, змінили вже близько 10 тисяч осіб. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Державного реєстру виборців.
Так, станом на 18 червня тимчасово змінили місце голосування вже 9 632 особи.
Як і раніше, найчастіше виборці змінюють місце голосування з Донецької області – 3174 особи, на другому місці знаходиться Луганська область – 1727 осіб. З окупованого Криму місце голосування змінили 188 осіб.
Найбільша кількість виборців обрала для голосування місто Київ (2100 осіб) та Київську область (1015 осіб). Місцем голосування також часто обирають Харківську (786 осіб), Одеську (579 осіб), Дніпропетровську (511 осіб) та Львівську (342 особи) області.
Крім того, 852 особи змінили місце голосування у межах Донецької області та 436 осіб – в межах Луганської.
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Нагадаємо, процес тимчасової зміни місця голосування стартував 24 травня, він триватиме до 15 липня.
Як повідомляв УНН, чверть українців запланували відпустку на час позачергових виборів до Ради.