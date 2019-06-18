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Место голосования перед выборами в Раду изменили около 10 тыс. человек

Киев • УНН

 • 7848 просмотра

КИЕВ. 18 июня. УНН. Место голосования перед досрочными выборами в Верховную Раду Украины, которые назначены на 21 июля, изменили уже около 10 тысяч человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Государственного реестра избирателей.

Место голосования перед выборами в Раду изменили около 10 тыс. человек

Так, по состоянию на 18 июня временно изменили место голосования уже 9632 человека.

По прежнему чаще всего избиратели меняют место голосования из Донецкой области - 3174 человека, на втором месте находится Луганская область - 1727 человек. Из оккупированного Крыма место голосования изменили 188 человек.

Наибольшее количество избирателей выбрало для голосования город Киев (2100 человек) и Киевскую область (1015 человек). Местом голосования также часто выбирают Харьковскую (786 человек), Одесскую (579 человек), Днепропетровскую (511 человек) и Львовскую (342 человека) области.

Кроме того, 852 человека изменили место голосования в пределах Донецкой области и 436 человек - в пределах Луганской.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Для изменения места голосования теперь нужен только паспорт

Напомним, процесс временного изменения места голосования стартовал 24 мая, он продлится до 15 июля.

Как сообщал УНН, четверть украинцев запланировали отпуск на время внеочередных выборов Рады.

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