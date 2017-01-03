Минулої доби жоден український військовий не постраждав в зоні АТО

КИЇВ. 3 січня. УНН. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув і не був поранений. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.