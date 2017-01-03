Минулої доби жоден український військовий не постраждав в зоні АТО
Київ • УНН
КИЇВ. 3 січня. УНН. Минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції жоден український військовий не загинув і не був поранений. Про це сьогодні сказав на брифінгу речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник, передає кореспондент УНН.
"За добу, що минула, внаслідок бойових дій жоден український військовий не загинув і не був поранений", - повідомив О.Мотузяник.
Як повідомляв УНН, у зоні АТО поранено чотирьох українських бійців.