За прошедшие сутки ни один украинский военный не пострадал в зоне АТО
Киев • УНН
КИЕВ. 3 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции ни один украинский военный не погиб и не был ранен. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб и не был ранен", - сообщил А.Мотузяник.
Как сообщал УНН, в зоне АТО ранены четыре украинских бойца .