Міністр юстиції Бельгії подав у відставку після теракту, який відбувся у Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 21 жовтня. УНН. Міністр юстиції Вінсент Ван Квікенборн заявив, що йде у відставку. Про це він повідомив на пресконференції. Звільнення пов'язане з тим, що прокуратура допустила помилку у справі про виконавця теракту в понеділок, пише VRT, передає УНН.
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«Помилка з драматичними наслідками, і я хочу взяти на себе політичну відповідальність за це», - зазначив голова Мін'юсту. «З найпершого моменту я і моя команда шукали всі деталі у файлі, щоб забезпечити повну ясність, а також шукати будь-які помилки, які могли бути допущені».
Квікенборн перепросив від імені Мін'юсту у постраждалих в результаті теракту та їх родин, а також попросив вибачення «перед шведським і бельгійським народом».
Деталі
За його словами, служби Мін'юсту зіткнулися з тим, що 15 серпня 2022 року надійшов запит на екстрадицію з Тунісу чоловіка, який здійснив напад на футбольному матчі. Цей запит про екстрадицію був переданий юстицією FPS до прокуратури Брюсселя 1 вересня 2022 року. Але компетентний магістрат не відповів на цей запит про екстрадицію, його залишили без змін.
На думку Вінсента Ван Квікенборна, це груба помилка, яка має драматичні наслідки. Він зазначив, що визнає свою політичну відповідальність за цю помилку.
Нагадаємо
Двоє людей були застрелені 16 жовтня увечері в столиці Бельгії Брюсселі.