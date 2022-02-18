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Міністр оборони: головним об'єктом вчорашньої атаки стало мирне населення - це військовий злочин

Міністр оборони: головним об'єктом вчорашньої атаки стало мирне населення - це військовий злочин

Київ • УНН

 • 20440 перегляди

КИЇВ. 18 лютого. УНН. Вчорашні обстріли з боку російських найманців велися поблизу 30 українських населених пунктів, а основним об'єктом стало мирне населення. Про це під час виступу на годині запитань до уряду в парламенті заявив міністр оборони України Олексій Резніков, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Загалом підконтрольні Росії незаконні збройні формування вели вогонь в районі 30 українських населених пунктів”, - заявив міністр.

Деталі

Він звернув увагу на характер обстрілів: о 9-ій ранку снаряд влучив у дитячий садок в Станиці Луганській; близько 10-ї ранку у селищі Мар'їнка снаряд впав поряд з автобусною зупинкою поряд зі школою; близько 10:30 снаряд впав біля ліцею у селищі Врубівка. Зруйновані житлові будинки.

Цитата:

“Як ви бачите російське командування спрямувало сильний удар проти навчальних закладів і житла. Головним об'єктом атаки стало мирне населення. Це військовий злочин і відверта провокація, про ймовірність якої ми неодноразово попереджали як про можливий сценарій ескалації”, - резюмував міністр.

За узагальненими даними, вчора в результаті обстрілів постраждало 5 цивільних та троє військових, а також ще один боєць отримав бойову травму.

Контекст

Ранком 17 лютого ситуація на Донбасі загострилася. Протягом дня бойовики близько 50 разів обстріляли населені пункти та позиції ООС. Зокрема, Станицю Луганську, з артилерії, там пошкоджено дитячий садок. Серед військових та мирних жителів є поранені та постраждалі.

Ввечері 17 лютого ворожі обстріли Станиці Луганської відновилися.

У зв'язку із загостренням на Донбасі Україна зробила запит на позачергове засідання ТКГ.

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