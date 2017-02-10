Міністр МЗС Литви: побувавши у Авдіївці, отримав беззаперечні докази агресії РФ
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. Міністр закордонних справ Литовської Республіки Лінас Лінкявічус після візиту до Авдіївки заявив, що отримав беззаперечні докази агресії РФ. Також він зазначив, що санкції проти РФ скасовувати не можна, передає УНН з посиланням на Департамент інформаційної та внутрішньої політики Донецької ВЦА.
“На жаль, Литва — невеличка країна та не може вразити величезним обсягом допомоги, але все, що ми робимо — йде від самого серця. Побувавши тут, я отримав беззаперечні докази російської агресії. Необхідно продовжувати ту політику, що намітилась напередодні — санкції проти Росії відміняти не можна”.
Як повідомляв УНН, школярі із Авдіївки передали главі МЗС Литви Лінасу Лінкявічюсу валентинку для президента Литви Далі Грібаускайте. Про це на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко