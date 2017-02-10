Міністр МЗС Литви: побувавши у Авдіївці, отримав беззаперечні докази агресії РФ

“На жаль, Литва — невеличка країна та не може вразити величезним обсягом допомоги, але все, що ми робимо — йде від самого серця. Побувавши тут, я отримав беззаперечні докази російської агресії. Необхідно продовжувати ту політику, що намітилась напередодні — санкції проти Росії відміняти не можна”.

Як повідомляв УНН, школярі із Авдіївки передали главі МЗС Литви Лінасу Лінкявічюсу валентинку для президента Литви Далі Грібаускайте. Про це на своїй сторінці у Facebook перший заступник голови Верховної Ради України Ірина Геращенко