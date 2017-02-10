Глава МИД Литвы: побывав в Авдеевке, получил неопровержимые доказательства агрессии РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 февраля. УНН. Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичус после визита в Авдеевку заявил, что получил неопровержимые доказательства агрессии РФ. Также он отметил, что санкции против РФ отменять нельзя, передает УНН со ссылкой на Департамент информационной и внутренней политики Донецкой ВЦА.
"К сожалению, Литва - небольшая страна и не может поразить огромным объемом помощи, но все, что мы делаем - идет от самого сердца. Побывав здесь, я получил неопровержимые доказательства российской агрессии. Необходимо продолжать ту политику, которая наметилась накануне - санкции против России отменять нельзя ", - сказал он.
Как сообщал УНН, школьники из Авдеевки передали главе МИД Литвы Линасу Линкявичюсу валентинку для президента Литвы Дали Грибаускайте. Об этом на своей странице в Facebook сообщида первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.