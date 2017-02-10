Глава МИД Литвы: побывав в Авдеевке, получил неопровержимые доказательства агрессии РФ

"К сожалению, Литва - небольшая страна и не может поразить огромным объемом помощи, но все, что мы делаем - идет от самого сердца. Побывав здесь, я получил неопровержимые доказательства российской агрессии. Необходимо продолжать ту политику, которая наметилась накануне - санкции против России отменять нельзя ", - сказал он.

Как сообщал УНН, школьники из Авдеевки передали главе МИД Литвы Линасу Линкявичюсу валентинку для президента Литвы Дали Грибаускайте. Об этом на своей странице в Facebook сообщида первый заместитель председателя Верховной Рады Украины Ирина Геращенко.