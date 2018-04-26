Міністр енергетики Литви визнав "Північний потік-2" загрозою енергобезпеці ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 26 квітня. УНН. Міністри енергетики Литви і України підписали спільну заяву про погрози, що виникають через проект трубопроводу “Північний потік-2”, який збираються прокласти по дну Балтійського моря. Про це йдеться в повідомленні прес-служби міністерства енергетики Литви, передає УНН.
“Міністр енергетики Литви Жигімантас Вайчюнас і міністр енергетики України Ігор Насалик підписали спільну заяву про виникаючі загрози через газопровід „Північний потік-2“, який збираються прокласти по дну Балтійського моря. Цей документ висловлює тверду підтримку основних цілей Енергетичного союзу — посилення енергобезпеки та диверсифікація джерел енергії”, — сказано в повідомленні.
Як зазначив Жигімантас Вайчюнас, проект “Північний потік-2” передбачає посилення впливу РФ на енергетику Євросоюзу.
“Литва і Україна зазнали на собі, що значить енергетична залежність і яка її ціна для держави та споживачів. “Газопровід ”Північний потік-2“ створює загрозу не тільки основним прагненням Енергетичного союзу, а й несе загрозу солідарності всіх держав — членів ЄС”, — підкреслив литовський міністр.
У спільній заяві говориться, що диверсифікація джерел енергії та створення конкурентного ринку, що забезпечують дотримання законів ЄС, повинні застосовуватися щодо “Північного потоку-2” та інших газопроводів, які об’єднують ЄС з третіми країнами.
“Тому міністри висловили підтримку ініціативи Єврокомісії переглянути газову директиву ЄС і вимагають негайно реалізувати відповідні зміни”, — відзначили в Міненерго Литви.
У заяві також наголошується, що міжнародна підтримка і послідовна енергетична політика дозволять Україні залишатися стратегічно надійним партнером з транзиту газу в ЄС. У документі також сказано, що Україна зобов’язується в повній мірі виконати положення Третього енергетичного пакета і готова до обговорення з країнами ЄС подальшого використання національної ГТС в майбутньому.
Нагадаємо, Європейська комісія розглядає можливість проведення переговорів з Російською Федерацією щодо “Північного потоку-2”, а також планує змінити вимоги газової директиви ЄС, що застосовуються до проектів, які будуються на території ЄС.