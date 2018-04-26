Министр энергетики Литвы признал "Северный поток-2" угрозой энергобезопасности ЕС

“Министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас и министр энергетики Украины Игорь Насалик подписали совместное заявление о возникающих угрозах из-за газопровода „Северный поток-2“, который собираются проложить по дну Балтийского моря. Этот документ выражает твердую поддержку основным целям Энергетического союза — усиление энергобезопасности и диверсификация источников энергии”, — сказано в сообщении.

Как отметил Жигимантас Вайчюнас, проект “Северный поток-2” предполагает усиление влияния РФ на энергетику Евросоюза.

“Литва и Украина испытали на себе, что значит энергетическая зависимость и какова ее цена для государства и потребителей. “Газопровод „Северный поток-2“ создает угрозу не только основополагающим стремлениям Энергетического союза, но и несет угрозу солидарности всех государств — членов ЕС”, — подчеркнул литовский министр.

В совместном заявлении говорится, что диверсификация источников энергии и создание конкурентного рынка, обеспечивающие соблюдение законов ЕС, обязаны применяться в отношении “Северного потока-2” и других газопроводов, объединяющих ЕС с третьими странами.

“Поэтому министры выразили поддержку инициативе Еврокомиссии пересмотреть газовую директиву ЕС и требуют немедленно реализовать соответствующие изменения”, — отметили в Минэнерго Литвы.

В заявлении также отмечается, что международная поддержка и последовательная энергетическая политика позволят Украине оставаться стратегически надежным партнером по транзиту газа в ЕС. В документе также сказано, что Украина обязуется в полной мере выполнить положения Третьего энергетического пакета и готова к обсуждению со странами ЕС дальнейшего использования национальной ГТС в будущем.

Напомним, Европейская комиссия рассматривает возможность проведения переговоров с Российской Федерацией по “Северному потоку-2”, а также планирует изменить требования газовой директивы ЕС, применяемые к проектам, которые строятся на территории ЕС.