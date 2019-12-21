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Мінекономіки наступного тижня презентує стратегію розвитку оборонної галузі

Мінекономіки наступного тижня презентує стратегію розвитку оборонної галузі

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства наступного тижня презентує стратегію розвитку оборонної галузі. Про це заявив у Харкові під час презентації планів і досягнень Мінекономіки міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.

"Наступного тижня ми презентуємо стратегію розвитку оборонної галузі", - зазначив Милованов.

За його словами, оборонна галузь в Україні була найбільш корумпованою і десь корупція досі продовжується.

Нагадаємо, перший заступник секретаря РНБОУ генерал-полковник Михайло Коваль розповів, якою буде нова структура територіальної оборони.

Як повідомлялося раніше в УНН, Милованов заявив, що в уряді не виконуються стратегії.

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