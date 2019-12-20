В РНБО розповіли деталі вдосконалення структури територіальної оборони

"У нас визначені чіткі терміни на подачу відповідного рішення. Зараз проводитимемо планування. Але кістяк нашого рішення, що робитимемо у перспективі — вже опрацьовано. Гарантую, що ми матимемо потужну територіальну оборону, куди ввійдуть усі верстви населення. Вона повністю забезпечить спокій держави у цьому напрямку, починаючи від маленького населеного пункту — села, закінчуючи промисловим мегаполісом", - сказав перший заступник секретаря РНБОУ генерал-полковник Михайло Коваль.

Він також зазначив, що структуру територіальної оборони має затвердити Верховний головнокомандувач Збройних Сил України – Президент України Володимир Зеленський. Майбутню структуру пообіцяв зробити не громіздкою та патріотичною, а також зазначив, що територіальна оборона не обмежиться місцевими місцевими ресурсами, врахують випускні курси військових ліцеїв і територіальні громади, які утримуватимуть підрозділи територіальної оборони.

"У такому місті, як Київ, буде навіть дві бригади. Все залежатиме (від того, -ред.), яка це область. Адже у нас різні регіони: є аграрні, а є індустріальні, з великим економічним потенціалом, більшою щільністю населення, кількістю підприємств, небезпечних об’єктів. Тому там, звісно, слід робити потужнішу організацію. Ще раз зауважу: зараз ці питання опрацьовуємо. Гадаю, що за місяць-півтора я зможу докладно розповісти про ці й інші моменти", - додав Михайло Коваль.

Він зазначив, що під час розробки структури територіальної оборони РНБО співпрацювало з литовською територіальною обороною і враховували їхній досвід.

Також генерал-полковник додав, в територіальній обороні планують задіяти офіцерів та сержантів запасу, а також юнаків і дівчат віком від 16 років і людей похилого віку.

"Дуже похилого. Вікових цензів фактично не існуватиме. Ми це продумуємо. І форму одягу, і навіть клятву бійця тероборони. Вона відрізнятиметься від військової присяги, бо люди, досягнувши повноліття, вже прийматимуть цю присягу і виконуватимуть завдання у системі тероборони держави", - сказав Михайло Коваль.

Генерал-полковник додав, що участь в територіальній обороні підніме патріотичне виховання, зокрема молоді, і допоможе використати юнацький максималізм для формування з майбутніх керівників держави по всіх напрямках.

Нагадаємо, 21 жовтня в Міноборони повідомили, що вони розробляють нову концепцію територіальної оборони.