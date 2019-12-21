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Милованов заявив, що в уряді не виконуються стратегії

Милованов заявив, що в уряді не виконуються стратегії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 грудня. УНН. У Кабінеті міністрів України не виконуються стратегії різних напрямків. Наразі в уряді є понад 300 різних стратегій. Про це заявив у Харкові під час презентації планів і досягнень Мінекономіки міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов, передає кореспондент УНН.

"У нас багато стратегій у Кабінеті міністрів України. Вони складні, вони детальні, вони не виконуються. Їх, насправді, концептуальних документів... Ми попросили цифру - їх більше 300. Сьогодні в Україні (в уряді) більше 300 стратегій в різних напрямках", - сказав Милованов.

Окрім того, за його словами, розвиток економіки в Україні зараз потребує інвестицій та замовлень.

"Але ми для себе розділяємо це на дві речі. Перше – умови для ведення бізнесу, а друге – можливість людям мати навички і через це роботу, яка відповідає сучасним викликам. Це дві речі. І уряд тут має, і держава, насправді, десь не заважати, а десь трохи допомагати", - зазначив Милованов.

Нагадаємо, Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону №2284 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів.

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