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Рада зробила крок для спрощення залучення інвестицій

Рада зробила крок для спрощення залучення інвестицій

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. Верховна Рада України ухвалила за основу проект закону № 2284 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів. Відповідне рішення підтримали 244 народних депутатів України, передає кореспондент УНН.

Законопроект №2284 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів (нова редакція) має на меті розробку комплексного врегулювання питань:
- функціонування ринків деривативних (похідних) фінансових інструментів;
- функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків, а також розбудови їх інфраструктури;
- забезпечення захисту прав власників облігацій, зокрема, шляхом передбачення інституту зборів власників облігацій та колективного представника власників корпоративних облігацій, у відповідності до найкращих світових практик.

На думку авторів законопроекту, він визначає правові засади функціонування ринків капіталу та організованих товарних ринків в Україні, провадження професійної діяльності на зазначених ринках. Також законопроект врегульовує відносини, що виникають під час емісії та обігу цінних паперів, укладення й виконання деривативних контрактів та правочинів з ними.

За словами голови комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева, законопроект передбачає внесення змін до законів про фондовий ринок та товарні ринки.

Нагадаємо, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тимофій Милованов зазначив, що концентрація землі в одні руки менше 10-20 тисяч гектарів негативно вплине на залучення інвестицій.

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