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Рада сделала шаг для упрощения привлечения инвестиций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 19 декабря. УНН. Верховная Рада Украины приняла за основу проект закона № 2284 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов. Соответствующее решение поддержали 244 народных депутата Украины, передает корреспондент УНН.

Законопроект №2284 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов (новая редакция) имеет цель разработки комплексного урегулирования вопросов:
- функционирование рынков деривативных (производных) финансовых инструментов;
- функционирование рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры;
- обеспечение защиты прав владельцев облигаций, в частности, путем предсказания института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, в соответствии с лучшими мировыми практиками.

По мнению авторов законопроекта, он определяет правовые основы функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков в Украине, осуществление профессиональной деятельности на указанных рынках. Также законопроект регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращения ценных бумаг, заключения и выполнения деривативных контрактов и сделок с ними.

По словам главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, законопроект предусматривает внесение изменений в законы о фондовом рынке и товарные рынки.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отметил, что концентрация земли в одних руках менее 10-20 тысяч гектаров негативно повлияет на привлечение инвестиций.

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