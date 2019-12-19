Рада сделала шаг для упрощения привлечения инвестиций

Законопроект №2284 о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения привлечения инвестиций и внедрения новых финансовых инструментов (новая редакция) имеет цель разработки комплексного урегулирования вопросов:

- функционирование рынков деривативных (производных) финансовых инструментов;

- функционирование рынков капитала и организованных товарных рынков, а также развития их инфраструктуры;

- обеспечение защиты прав владельцев облигаций, в частности, путем предсказания института собрания держателей облигаций и коллективного представителя владельцев корпоративных облигаций, в соответствии с лучшими мировыми практиками.

По мнению авторов законопроекта, он определяет правовые основы функционирования рынков капитала и организованных товарных рынков в Украине, осуществление профессиональной деятельности на указанных рынках. Также законопроект регулирует отношения, возникающие при эмиссии и обращения ценных бумаг, заключения и выполнения деривативных контрактов и сделок с ними.

По словам главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данила Гетманцева, законопроект предусматривает внесение изменений в законы о фондовом рынке и товарные рынки.

Напомним, министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов отметил, что концентрация земли в одних руках менее 10-20 тысяч гектаров негативно повлияет на привлечение инвестиций.