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Милованов розповів, що може змусити його піти у відставку

Милованов розповів, що може змусити його піти у відставку

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 вересня. УНН. Міністр економ розвитку Тимофій Милованов піде у відставку, якщо від Прем’єр-міністра або парламенту будуть надходити корупційні схеми, у випадку невиконання обіцянок, кадрового тиску чи зради. Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв’ю НВ, передає УНН.

“Це корупційні схеми, які виходять від прем’єра, президента і парламенту. Це невиконання обіцянок, кадровий тиск, зрада”, — зазначив Милованов, відповідаючи на запитання, що може змусити його піти з посади.

При цьому він уточнив, що “червона лінія” для нього — це невиконання обіцянок, а також нещирість. “Поки мені кажуть правильні речі, й поки, мені здається, вони в них вірять. А коли я побачу, що люди говорять щось хороше, але в це не вірять, тоді я зрозумію, що мені тут робити нічого”, — додав міністр.

Нагадаємо, міністр Тимофій Милованов планує працювати із вісьмома заступниками.

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