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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 96869 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 115952 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 107679 просмотра

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 114189 просмотра

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Милованов рассказал, что может заставить его уйти в отставку

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министр эконом развития Тимофей Милованов уйдет в отставку, если от Премьер-министра или парламента будут поступать коррупционные схемы, в случае невыполнения обещаний, кадрового давления или измены. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью НВ, передает УНН.

“Это коррупционные схемы, которые исходят от премьера, президента и парламента. Это невыполнение обещаний, кадровое давление, измена”, — отметил Милованов, отвечая на вопрос, что может заставить его уйти с должности.

При этом он уточнил, что “красная линия” для него — это невыполнение обещаний, а также неискренность. “Пока мне говорят правильные вещи, и пока, мне кажется, они в них верят. А когда я увижу, что люди говорят что-то хорошее, но в это не верят, тогда я пойму, что мне здесь делать нечего”, — добавил министр.

Напомним, министр Тимофей Милованов планирует работать с восемью заместителями.

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