Милованов рассказал, что может заставить его уйти в отставку

“Это коррупционные схемы, которые исходят от премьера, президента и парламента. Это невыполнение обещаний, кадровое давление, измена”, — отметил Милованов, отвечая на вопрос, что может заставить его уйти с должности.

При этом он уточнил, что “красная линия” для него — это невыполнение обещаний, а также неискренность. “Пока мне говорят правильные вещи, и пока, мне кажется, они в них верят. А когда я увижу, что люди говорят что-то хорошее, но в это не верят, тогда я пойму, что мне здесь делать нечего”, — добавил министр.

Напомним, министр Тимофей Милованов планирует работать с восемью заместителями.