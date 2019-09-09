Милованов рассказал, что может заставить его уйти в отставку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 сентября. УНН. Министр эконом развития Тимофей Милованов уйдет в отставку, если от Премьер-министра или парламента будут поступать коррупционные схемы, в случае невыполнения обещаний, кадрового давления или измены. Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в интервью НВ, передает УНН.
“Это коррупционные схемы, которые исходят от премьера, президента и парламента. Это невыполнение обещаний, кадровое давление, измена”, — отметил Милованов, отвечая на вопрос, что может заставить его уйти с должности.
При этом он уточнил, что “красная линия” для него — это невыполнение обещаний, а также неискренность. “Пока мне говорят правильные вещи, и пока, мне кажется, они в них верят. А когда я увижу, что люди говорят что-то хорошее, но в это не верят, тогда я пойму, что мне здесь делать нечего”, — добавил министр.
Напомним, министр Тимофей Милованов планирует работать с восемью заместителями.