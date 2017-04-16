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Міланське дербі завершилося результативною нічиєю

Міланське дербі завершилося результативною нічиєю

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. На стадіоні “Джузеппе Меацца” в рамках 32-го туру італійської Серії A відбулося міланське дербі в якому “Інтер” і “Мілан” зіграли внічию з рахунком 2:2, повідомляє УНН з посиланням на сайт Серії А.

“Інтер” відкрив рахунок у баталії на 37 хвилині. Завдяки довгому закиду Гальярдіні зі своєї половини поля та виграній боротьбі Антоніо Кандреви у захисника “россонері” відбувся гол, автором якого став півзахисник збірної Італії. “Гол у роздягальню” відбувся після прострілу Івана Перішича та замиканню бомбардира “Інтера” Мауро Ікарді — 2:0.

“Мілану” вдалося врятуватися лише в останній десятихвилинці. На 83 хвилині простріл Сусо закінчився точним ударом Алессіо Романьйолі, а на 7 компенсованій хвилині штурм воріт Хандановича завершився голом Сапати.

Примітно, що арбітри зустрічі призначили тільки 5 хвилин до основного часу, але головний суддя дозволив переграти ще пару хвилин в які і відбулося взяття воріт “Мілану”.

Таки чином, “Мілан” набрав 58 очок в таблиці чемпіонату Італії, в активі “Інтера” — 56. Обидва колективи є сусідами — 6 і 7 місце відповідно.

Зауважимо, що в історії офіційних протистоянь у “Інтера” 77 перемог, “Мілан” має на два виграші менше, також 66 поєдинків завершилися нічиєю.

Додамо, що найкращим бомбардиром в історії проведення міланських дербі є українець Андрій Шевченко (14 голів).

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