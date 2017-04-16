Миланское дерби завершилось результативной ничьей
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. На стадионе "Джузеппе Меацца" в рамках 32-го тура итальянской Серии A произошло миланское дерби в котором "Интер" и "Милан" сыграли вничью со счетом 2: 2, сообщает УНН со ссылкой на сайт Серии А.
"Интер" открыл счет в баталии на 37 минуте. Благодаря длинному упрека Гальярдини со своей половины поля и выигранной борьбе Кандрева в защитника "россонери" состоялся гол, автором которого стал полузащитник сборной Италии. "Гол в раздевалку" состоялся после прострела Ивана Перишича и замыканию бомбардира "Интера" Икарди - 2: 0.
"Милан" удалось спастись лишь в последней десятиминутке. На 83 минуте прострел Сусо закончился точным ударом Романьоли, а на 7 компенсированной минуте штурм ворот Хандановича завершился голом Сапаты.
Примечательно, что арбитры встречи назначили только 5 минут к основному времени, но главный судья позволил переиграть еще пару минут в которые и произошло взятие ворот "Милана".
Таки образом, "Милан" набрал 58 очков в таблице чемпионата Италии, в активе "Интера" - 56. Оба коллектива соседствуют - 6 и 7 место соответственно.
Заметим, что в истории официальных противостояний у "Интера" 77 побед, "Милан" на два выигрыша меньше, также 66 поединков завершились вничью.
Добавим, что лучшим бомбардиром в истории проведения миланских дерби украинец Андрей Шевченко (14 голов).